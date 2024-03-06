Стал известен состав сборной Украины по футболу для подготовки к Олимпийским играм-2024

"Сине-желтые" проведут тренировочный сбор, во время которого сыграют товарищеский матч с Японией.

Главный тренер олимпийской сборной Украины по футболу Руслан Ротань определил состав команды, которая будет готовиться к Олимпаде-2024 в Париже.

Как сообщает официальный сайт УАФ, в рамках подготовки к летним Олимпийским играм "сине-желтые" в период с 17-го по 27 марта проведут учебно-тренировочный сбор в венгерском Сегеде.

25 марта в городе Фукуока олимпийская сборная Украины сыграет товарищеский матч с Японией.

Вскоре украинцы узнают соперников на предстоящей Олимпиаде: жеребьевка состоится 20 марта в Париже.

Состав олимпийской сборной Украины

Вратари: Кирилл Фесюн ("Колос"), Георгий Ермаков ("Александрия").

Защитники: Антон Боль ("Заря"), Марьян Фарина ("Металлист 1925"), Роман Дидык ("Рух"), Максим Дячук ("Динамо"), Андрей Булеза ("Карпаты"), Александр Мартынюк ("Александрия "), Егор Маценко ("Шленск", Польша).

Полузащитники: Эльдар Кулиев ("Зира" Азербайджан), Иван Желизко ("Лехия" Польша), Николай Михайленко, Кирилл Сигеев, Денис Шостак, Артем Шулянский (все – "Александрия"), Александр Назаренко ("Полесье"), Алексей Сыч, Олег Федор (оба – "Рух"), Артем Бондаренко, Алексей Кащук, Дмитрий Крыськив (все – "Шахтер").

Нападающий: Николай Кухаревич ("Суонси", Уэльс).

Мужской футбольный турнир Олимпийских игр 2024 года состоится с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте.

В нем примут участие 16 сборных: Франция (как хозяин), три команды будут представлять Европу (Украина, Испания, Израиль), три – Африку (Марокко, Египет, Мали), три – Азию (станут известны до 3 мая), две – Южную Америку (Парагвай, Аргентина), две – зону КОНКАКАФ (США, Доминиканская Республика), одна – Океанию (Новая Зеландия), также к ним присоединится победитель плей-офф между четвертыми командами Африки (Гвинея) и Азии.

Действующим победителем Олимпиады по футболу среди мужских сборных является Бразилия, которая в Токио-2020 в финале одолела Испанию (2:1). В этот раз бразильцы даже не прошли отбор, заняв в Южной Америке третье место.

Напомним, на молодежном Евро-2023 сборная Украины дошла до полуфинала, благодаря чему впервые в истории пробилась на Олимпийские игры.

Читайте также:

Сын Андрея Шевченко получил украинский паспорт и был вызван в юношескую сборную по футболу

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/8 финала

Вызвали игроков из России: боснийцы объявили заявку на матч плей-офф отбора Евро-2024 против Украины