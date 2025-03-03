Стал известен состав женской сборной Украины по биатлону на этап Кубка мира в Нове-Место

Сборная Украины определилась с составом женской команды на седьмой этап Кубка мира по биатлону-2024/25, который состоится с 6-го по 9 марта в чешском Нове-Место.

Как сообщает Biathlonnews, Украину на этапе в Нове-Место будут представлять шесть биатлонисток: Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Ирина Петренко, Дарина Чалык, Елена Городная и Александра Меркушина.

Ранее мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на этапе Кубка мира в Нове-Место.

В программу чешского этапа включены спринты, гонки преследования и классические эстафеты.

Это будет первый этап Кубка мира после чемпионата мира-2025, который с 12 по 23 февраля состоялся в швейцарском Ленцерхайде. Сборная Украины завершила планетарное первенство без медалей.

После гонок в Нове-Место биатлонный сезон Кубка мира закончится этапами в словенской Поклюке (13-16 марта) и норвежском Холменколлене (21-23 марта).

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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