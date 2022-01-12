Встал на защиту Усика: Владимир Кличко напомнил Фьюри о его положительном допинг-тесте

Легендарный украинец назвал британца лицемером.

Обладатель титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри разорвал соцсети новым видео у себя в Twitter. Британский чемпион назвал Александра Усика "маленьким стероидным боксером", пообещав вернуть пояса в Великобританию.

Бывший соперник "Цыганского короля" Владимир Кличко не мог не отреагировать на эти скандальные заявления и ответил британцу.

"Тайсон, ты живешь в стеклянном домике, и кому надо забрать твои камни. Недавно, перед нашим боем, у тебя действительно был положительный допинг-тест. Кто угодно может это погуглить и проверить. Держись там!!!", — написал Кличко -младший в своем Twitter и добавил в сообщение хештег "Лицемир".

Добавим, что потенциальный бой Усика и Фьюри может быть за четыре основных пояса и звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Правда, перед этим украинцу необходимо защитить свои титулы в реванше из Джошуа, или заставить Эй Джея отказаться от второго поединка.

В ночь на 26 сентября Усик победил Энтони Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе.

единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 – нокаутом) и одна ничья. Он также остается непобедимым на профессиональном ринге.

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