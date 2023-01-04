Стал одним из лучших в матче: Лунин помог "Реалу" выйти в 1/8 финала Кубка Испании (видео)

Мадридский "Реал" в 1/16 финала Кубка Испании обыграл "Касереньо", клуб из четвертого по силе дивизиона страны. Поединок завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече "сливочные" забили во втором тайме. На 69-й минуте победу мадридцам принес точный удар Родриго. Бразильский форвард после сольного прохода красиво закрутил мяч в дальний угол.

Весь матч в составе "Королевского клуба" провел украинский голкипер Андрей Лунин. Аналитический портал Sofa Score признал 23-летнего украинца одним из лучших игроков по итогам матча, поставив ему отметку 7,2 балла. Выше оценили только игру Дани Себальоса (7,7).

Обзор матча

Жеребьевка следующего раунда Кубка Испании состоится 6 января. Тогда "Реал" и узнает своего следующего соперника в турнире. Поединки 1/8 финала запланированы на 17 – 19 января.

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