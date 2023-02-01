Стал одноклубником другого украинца: "Динамо" отправило Беседина в аренду

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин перешел в кипрскую "Омонию".

Официальный сайт "бело-синих" сообщил, что клуб из города Никосия арендовал 26-летнего футболиста сборной Украины до конца текущего сезона.

Отметим, что в первой части сезона-2022/23 Беседин сыграл за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах, отличившись одним ассистом.

Артем является воспитанником "бело-синих". За первую команду столичного клуба он выступает с 2013 года. Суммарно на его счету 143 поединка за киевлян, в которых он забил 35 голов.

В настоящее время "Омония" занимает пятое место в чемпионате Кипра, набрав 35 очков после 21-го тура.

Добавим, что в новом клубе Беседин будет выступать бок о бок с еще одним украинцем – Романом Безусом.

Напомним, в день закрытия трансферного окна в Англии "Динамо" продало защитника Илью Забарного в "Борнмут".

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