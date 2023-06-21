Стал одноклубником обладателя "Золотого мяча": звезда "Челси" перебрался в Саудовскую Аравию

Н'Голо Канте вместе с Каримом Бенземом будет играть за "Аль-Иттихад".
Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте официально перешел в саудовский "Аль-Иттихад".
О трансфере 32-летнего француза клуб из Саудовской Аравии объявил на своей странице в Twitter.
Don't listen to the fake news⛔️— Ittihad Club (@ittihad_en) June 20, 2023
Kanté является Ittihad player now! ✍️
to #WelcomeBox2Box
pic.twitter.com/1LV3lE0MqU
По информации журналиста Фабрицио Романо, Канте подписал контракт до 2027 года.
Зарплата игрока в саудовском клубе будет составлять 25 миллионов евро за сезон – суммарно 100 миллионов евро. Также Канте будет получать доход от различных имиджевых прав и коммерческих сделок.
Презентация Канте в новом клубе намечена на июль. Он покинет "Челси" свободным агентом по истечении срока контракта 30 июня этого года.
В составе "Челси" француз провел семь сезонов. Вместе с лондонцами он стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, Лигу Европы, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
В его активе 269 матчей в футболке "синих", в которых он забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Большую часть прошлого сезона хавбек пропустил из-за травмы, сыграв лишь 9 поединков за "Челси".
Добавим, что Канте является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
В сезоне-2022/23 "Аль-Иттихад" выиграл чемпионат Саудовской Аравии, опередив "Аль-Наср" португальского нападающего Криштиану Роналду на 5 очков.
Ранее сообщалось, что "Аль-Иттихад" подписал действующего обладателя "Золотого мяча" Карима Бензема.
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