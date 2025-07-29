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Стал одноклубником Роналду: "Аль-Наср" купил звездного португальского футболиста
Жоау Фелиш перебрался в саудовский клуб.
Саудовский "Аль-Наср", за который выступает звездный португальский форвард Криштиану Роналду, подписал нападающего "Челси" Жоау Фелиша.
Об этом сообщается на официальных страницах "Аль-Насра" в соцсетях.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера 25-летнего португальца составила 30 миллионов евро, а вместе с бонусами и процентом из последующей продажи может достичь 50 миллионов евро. Контракт рассчитан на два года.
Жоау является воспитанником "Бенфики". В 2019 году он перешел в мадридский "Атлетико" за 127,2 млн евро. В 2024-м "Челси" выкупил игрока у "матрасников" за 52 млн евро.
Вторую половину прошлого сезона Фелиш играл на правах аренды за "Милан".
Ранее сообщалось, что Роналду получил нового главного тренера в "Аль-Насре".