Стал одноклубником Тайсона: один из лучших легионеров "Динамо" перебрался в Бразилию

Стал одноклубником Тайсона: один из лучших легионеров "Динамо" перебрался в Бразилию

Карлос де Пена до конца этого года будет играть за "Интернасьональ".

Полузащитник киевского "Динамо" Карлос Де Пена продолжит карьеру в Чемпионате Бразилии.

"Интернасьональ" арендовал 30-летнего уругвайца до конца 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Вероятно, Карлос больше никогда не сыграет за киевлян, поскольку его контракт с украинским клубом рассчитан до конца текущего года. Соглашение между Де Пеной и "Динамо" было приостановлено в связи с войной, которую Россия развязала против Украины.

Ранее Карлос заявлял, что не вернется в Украину в случае начала войны.

"Если война начнется, я уеду и не вернусь. Моя безопасность и семьи превыше всего. Есть контракт, но тоже есть первоочередные вещи", - говорил уругваец.

Де Пена присоединился к Динамо весной 2019 года. С тех пор он провел за клуб 102 матча во всех турнирах, забил 16 мячей и сделал 16 ассистов.

Добавим, что в "Интернасьонале" уругваец будет играть за одну команду с бывшим лидером донецкого "Шахтера" Тайсоном.

Напомним, ранее вингер киевского "Динамо" Витинью перешел в аренду в бразильский "Атлетико Паранаэнсе".

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