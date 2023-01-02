"Стал послушным чертенком в руках московского дьявола": Гераскевич "разнес" Ломаченко после громкого скандала

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич отреагировал на скандальную публикацию экс-чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко с митрополитом УПЦ Московского патриархата Лонгином, где тот обвиняет нашу страну в том, что она "начала войну против бога".

23-летний спортсмен решил дать оценку звездному боксеру на своей странице в Twitter.

"На видео, которое выставил Василий, Лонгин говорит о том, что украинское государство начало войну против бога, против церкви Господней и против украинского народа. Прославленный украинский спортсмен стал послушным чертенком в руках московского дьявола", – написал Гераскевич.



На видео, выставленном Василием, Лонгин говорит о том, что украинское государство начало войну против бога, против церкви Господней и против украинского народа.



Славный украинский спортсмен стал послушным чертям в руках московского дьявола. pic.twitter.com/wmag3Vr7pq — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) December 31, 2022

Ранее в адрес Ломаченко жестко высказался бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский.

Напомним, несмотря на шквал возмущения своих подписчиков после первого видео со священником Московского патриархата, Ломаченко на следующий день опубликовал еще одно.

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