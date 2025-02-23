Стал претендентом на пояс Усика: непобедимый немец поднялся с нокдауна и нокаутировал Чжилея (видео)

Немецкий боксер Агит Кабайел одержал победу над китайцем Чжаном Чжилеем в бою за временный титул WBC в супертяжелом весе, который состоялся 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

32-летний немец нокаутировал 41-летнего китайца в шестом раунде. До этого в пятом раунде Чжилей отправил Кабайела в нокдаун.

Агит сумел подняться на ноги и уже в следующей трехминутке серией мощных ударов по корпусу заставил соперника "взять колено". Рефери открыл счет до десяти, но за это время Чжан не смог подняться, чтобы продолжить поединок.

Обзор боя Чжилей – Кабайел

После завершения боя чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик поднялся на ринг и вручил Кабайелу временный пояс WBC. Следовательно, немец официально стал претендентом на один из титулов, которыми сейчас владеет украинец.

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Кабайел остается непобедимым на профессиональном ринге. В его послужном списке 26 побед (18 – нокаутом) в 26 поединках. В предыдущем бою он нокаутировал кубинца Фрэнка Санчеса.

Чжилей потерпел третье поражение в своей профессиональной карьере. Ранее он проигрывал хорвату Филиппу Хрговичу (2022) и новозеландцу Джозефу Паркеру (2024). Также в его активе 27 побед (22 – нокаутом) и одна ничья. В предыдущем поединке китаец нокаутировал экс-чемпиона мира американца Деонтея Уайлдера.

Ранее сообщалось, что Усик покинул вечер бокса в Саудовской Аравии перед боем россиян за звание "абсолюта".

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