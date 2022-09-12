Стал самой молодой первой ракеткой планеты: 19-летний испанец сенсационно выиграл US Open (видео)

Так, 19-летний Алькарас одержал победу в финале US Open-2022, обыграв седьмую ракетку мира Каспера Рууда (Норвегия) – 6:4 , 2:6 , 7:6 , 6:3 .

Теннисисты провели затяжной и интересный финал, который длился 3 часа 20 минут. Как следствие, испанец впервые сыграл в финале турнира Большого Шлема и стал самым молодым чемпионом мейджора с Roland Garros-2005, где победил его соотечественник Рафаэль Надаль.

Кроме того, победа на Открытом чемпионате США позволила Алькарасу с 12 сентября возглавить мировой рейтинг. Он стал самой молодой первой ракеткой мира в истории, улучшив достижение 20-летнего Ллейтона Хьюита (2001).

Вашему вниманию видеообзор финальной игры US Open-2022 между Алькарасом и Руудом.

Добавим, что Алькарас стал четвертым испанским теннисистом на вершине рейтинга АТР, после Карлоса Мои, Рафаэля Надаля и своего тренера Хуана Карлоса Ферреро. Рууд, в свою очередь, впервые в карьере поднимется на второе место в рейтинге АТР. В этом году он проиграл свой второй финал на турнире Большого Шлема. Напомним, что в решающем матче Roland Garros-2022 он проиграл Надалю.

Ранее рассказывалось о том, что US Open-2022 у женщин выиграла представительница Польши – Ига Свентек.