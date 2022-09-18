Стал самым молодым дебютантом в истории АПЛ: одноклубник Зинченко установил новый возрастной рекорд

Полузащитник лондонского "Арсенала" Итан Нванери стал самым молодым игроком, дебютировавшим в английской Премьер-лиге.
Вундеркинд "канониров" вышел на замену в поединке 8-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Брентфорда".
Таким образом, в возрасте 15 лет и 181 день Нванери стал самым молодым футболистом АПЛ в истории.
Итан также стал первым футболистом в АПЛ, которому на момент поединка не исполнилось 16 лет. Нванери превзошел предыдущий рекорд, принадлежавший Харви Эллиотту. Нынешний полузащитник "Ливерпуля" в мае 2019 года дебютировал в АПЛ за "Фулхэм" в возрасте 16 лет и 30 дней.
Прошедших 15 лет и 181 дней, Ethan Nwaneri становится молодым игроком в #PL history! #BREARS | @Arsenal pic.twitter.com/7gepwExUaD— Premier League (@premierleague) September 18, 2022
"Арсенал" не оставил шансов "Бретфорду", одержав разгромную выездную победу - 0:3.
Украинский футболист "канониров" Александр Зинченко не попал в заявку на этот матч из-за повреждения, которое также помешает ему принять участие в сентябрьских играх сборной Украины в Лиге наций.
- "Арсенал" с 18 очками вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ. "Брентфорд" с 9 баллами занимает 9-ю позицию.
- В следующем туре "канониры" на домашней арене встретятся в дерби с "Тоттенхэмом", а "пчелы" на выезде сыграют против "Борнмута". Оба матча запланированы на 1 октября.
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