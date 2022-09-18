Стал самым молодым дебютантом в истории АПЛ: одноклубник Зинченко установил новый возрастной рекорд

Полузащитник лондонского "Арсенала" Итан Нванери стал самым молодым игроком, дебютировавшим в английской Премьер-лиге.

Вундеркинд "канониров" вышел на замену в поединке 8-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Брентфорда".

Таким образом, в возрасте 15 лет и 181 день Нванери стал самым молодым футболистом АПЛ в истории.

Итан также стал первым футболистом в АПЛ, которому на момент поединка не исполнилось 16 лет. Нванери превзошел предыдущий рекорд, принадлежавший Харви Эллиотту. Нынешний полузащитник "Ливерпуля" в мае 2019 года дебютировал в АПЛ за "Фулхэм" в возрасте 16 лет и 30 дней.

"Арсенал" не оставил шансов "Бретфорду", одержав разгромную выездную победу - 0:3.

Украинский футболист "канониров" Александр Зинченко не попал в заявку на этот матч из-за повреждения, которое также помешает ему принять участие в сентябрьских играх сборной Украины в Лиге наций.

"Арсенал" с 18 очками вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ. "Брентфорд" с 9 баллами занимает 9-ю позицию.

В следующем туре "канониры" на домашней арене встретятся в дерби с "Тоттенхэмом", а "пчелы" на выезде сыграют против "Борнмута". Оба матча запланированы на 1 октября.

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