Стал самым оплачиваемым игроком в истории НБА: Леброн Джеймс заключил рекордный контракт с "Лейкерс"

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс подписал новый контракт с клубом, благодаря чему стал самым оплачиваемым баскетболистом в истории НБА.

Один из лучших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, последние четыре сезона играющий за "Лос-Анджелес Лейкерс", договорился с клубом о продлении контракта.

Как сообщает ESPN, благодаря этому 37-летний спортсмен стал самым оплачиваемым баскетболистом в истории НБА.

По данным инсайдера Шамса Чарании, Джеймс поставил подпись под контрактом на 2 года. Форвард получил от "Лос-Анджелеса" максимальный контракт — на 97,1 млн. долларов, который может вырасти до 111 миллионов в случае повышения потолка зарплат в НБА. В рейтинге он обошел звезду "Бруклин Нетс" Кевина Дюранта, которого теперь опережает более чем на 30 миллионов долларов.

Также Джеймс стал первым баскетболистом в истории НБА, чей суммарный доход от выступлений в лиге превысил отметку в полмиллиарда долларов. Суммарная зарплата Леброна за карьеру составит 532 миллиона долларов. На второй отметке находится также Дюрант (498 млн. долларов). Тройку лучших закрыл игрок "Голден Стейт Уорриорс" Стефен Карри (470 млн долларов).

Джеймс перебрался в "Лейкерс" в июле 2018-го. В прошлом сезоне он провел 56 матчей (все в старте), набирая в среднем 30,3 очка, 8,2 каблука, 6,2 передач, 1,3 перехвата и 1,1 блок-шот. В сезоне 2019/20 двукратный олимпийский чемпион привел калифорнийцев к 17-му титулу НБА.

Напомним, что НБА впервые в истории вывела из обращения игровой номер среди всех команд.

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