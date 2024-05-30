"Стал жадным пузом": претендент на чемпионский пояс Усика "наехал" на украинца

Филипп Хргович раскритиковал украинского боксера, который попросил сохранить титул IBF до своего реванша с Фьюри.

Обязательный претендент на пояс IBF в супертяжелом весе Филипп Хргович возмутился обращением абсолютного чемпиона мира Александра Усика к IBF с просьбой сохранить титул организации до боя-реванша с Тайсоном Фьюри.

Хорватский боксер обозвал украинца "жадным пузом", как ранее сам Александр часто называл Фьюри. По словам Хрговича, ему обещали, что он будет биться с британцем Даниэлем Дюбуа за пояс IBF.

"Насколько я знаю, титул IBF будет стоять на кону моего боя с Дюбуа, мне так обещали. Усик стал жадным пузом. Пришла моя очередь", – сказал Хргович в интервью Pro Boxing Fans.

Хорват выразил надежду, что украинца все же лишат пояса, а он получит чемпионский бой.

"Считаю, что именно я должен биться за титул IBF. У Усика было очень много исключений. Я ждал своего шанса целых три года, и они провели поединок за звание абсолютного чемпиона мира. Мне обещали, что я буду драться за титул, поэтому поединок с Дюбуа должен быть за пояс IBF", – сказал Хргович в комментарии Boxing News.

Бой между Хрговичем и Дюбуа состоится 1 июня в саудовском Эр-Рияде. Также в рамках этого вечера бокса американец Деонтей Уайлдер выйдет в ринг против китайца Чжана Чжилея.

Ранее президент IBF Дэрил Пиплс сообщил, что Усик может сохранить титул организации до реванша с Фьюри. По его словам, украинец имеет право обратиться в IBF с просьбой отсрочить обязательную защиту пояса, что команда Александра и сделала.

Если ее удовлетворят, то в реванше между Усиком и Фьюри на кону снова будут стоять все четыре главных пояса и звание абсолютного чемпиона хевивейта. А вот бой Хрговича против Дюбуа не будет титульным.

Напомним, накануне стала известна дата реванша Усик – Фьюри.

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