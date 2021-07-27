Стала известна цена билетов на чемпионский бой Усика и Джошуа

Приобрести их можно будет после 3 августа.

Стала известна цена билетов на поединок между украинцем Александром Усиком и обладателем титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа. Неделю назад о бое было объявлено официально.

Боксеры сойдутся в ринге 25 сентября в Лондоне на футбольном стадионе "Тоттенхэма", который рассчитан на 60 тысяч зрителей.

Как сообщает официальный сайт "шпор", чтобы посмотреть вживую битву Джошуа - Усик, любителям бокса нужно будет заплатить от 40 до 2 000 фунтов стерлингов. В продаже будут билеты стоимостью 40, 60, 80, 100, 150, 200, 400, 600 и 2000 фунтов стерлингов.

Если перевести в гривны, то за самый дешевый билет придется отдать около 1500 гривен, а за самый дорогой больше 75 тысяч гривен.

Продажа билетов на бой стартует 2 августа, а 3 августа они уже будут доступны для покупки всем желающим.

На кону в поединке Джошуа - Усик будут все три титула в супертяжелом весе, принадлежащие британскому чемпиону. По словам промоутера украинца Александра Красюка, в контракте на бой есть опция реванша, если Джошуа проиграет.

Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что появилось огненное промо к бою Джошуа - Усик.

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