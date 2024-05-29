Стала известна дата реванша между Усиком и Фьюри: когда состоится супербой

Второй поединок между украинцем и британцем запланирован на 21 декабря в Эр-Рияде.

Стало известно, когда состоится бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Как сообщил организатор боев в Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх, второй поединок между украинцем и британцем запланирован на 21 декабря в Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Фьюри официально активировал опцию о реванше с Усиком.

Отметим, что Международная боксерская федерация (IBF) собиралась забрать у Усика чемпионский пояс после победы над Фьюри. Причина в том, что украинец вовремя не провел обязательную защиту против официального претендента – хорвата Филиппа Хрговича.

Однако команда украинского боксера обратилась к организации с просьбой разрешить Александру сохранить титул и отсрочить обязательную защиту. Если ее удовлетворят, то в реванше между Усиком и Фьюри на кону снова будут стоять все четыре главных пояса и звание абсолютного чемпиона хевивейта.

Усик – Фьюри: итоги боя за звание абсолютного чемпиона мира

В ночь на 19 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) в главном поединке боксерского шоу в саудовском Эр-Рияде. В конце девятого раунда украинец отправил британца в нокдаун.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции Усика после победы над британцем.

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Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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Напомним, после боя Фьюри поцеловал Усика и трогательно обратился к украинскому чемпиону.

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