Стала известна первая европейская сборная, которая квалифицировалась на ЧМ-2026

Сборная Англии / © Associated Press

Сборная Англии первой из европейских команд квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира-2026 по футболу.

Случилось это после того, как англичане 14 октября на выезде разгромили Латвию. Поединок в Риге завершился со счетом 0:5 .

Дубль в этом матче оформил Гарри Кейн. Еще по разу забили Энтони Гордон и Эберечи Эзе. Также автоголом отличился латвийский футболист Максимс Тонишевс.

Обзор матча Латвия – Англия

В параллельном матче этой группы Сербия на выезде обыграла Андорру (1:3).

Одержав шестую победу в шести матчах, Англия с 18 очками досрочно обеспечила себе первое место в группе и завоевала путевку на Мундиаль.

За два тура до конца англичане опережают ближайшего преследователя, команду Албании, на 7 очков.

Напомним, победители групп европейского отбора на ЧМ-2026 получают прямые путевки на Мундиаль. Сборные, которые финишируют вторыми, попытаются отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.