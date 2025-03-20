Стала известна первая сборная, завоевавшая путевку на чемпионат мира-2026 по футболу

Японцы ни разу не проиграли в квалификации к будущему Мундиалю.

Сборная Японии стала первой командой, которая преодолела отбор на чемпионат мира-2026 по футболу.

Произошло это по итогам матча 7-го тура группового этапа азиатской квалификации на Мундиаль, в котором японцы на своем поле одержали победу над Бахрейном со счетом 2:0.

Таким образом, японская сборная за три тура до конца отбора гарантировала себе участие в финальной стадии ЧМ-2026.

Не проиграв ни разу в квалификации к будущему Мундиалю, японцы с 19 очками после 7 сыгранных матчей возглавляют свою группу и уже точно не опустятся ниже второго места, которое дает прямую путевку на ЧМ-2026.

Япония стала первой сборной, которая успешно прошла отбор на ЧМ-2026. Отметим, что хозяева Мундиаля – США, Канада и Мексика – автоматически получили путевки в финальную часть турнира.

ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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