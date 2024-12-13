Стала известна причина короткой пресс-конференции Шовковского после фиаско "Динамо" в Лиге Европы

Наставнику "бело-синих" задали только один вопрос после разгромного поражения от "Реал Сосьедада".

Пресс-аташе киевского "Динамо" Андрей Шахов объяснил, почему пресс-конференция главного тренера команды Александра Шовковского после разгромного поражения (0:3) от "Реал Сосьедада" в матче шестого тура основной стадии Лиги Европы была столь короткой.

"Александр Шовковский не бойкотировал пресс-конференцию, как пишет ряд украинских СМИ. Главный тренер "Динамо" пришел на встречу с журналистами и ответил на единственный вопрос, прозвучавший в зале.

Подчеркиваю – пресс-конференция была короткой исключительно из-за отсутствия вопросов у аудитории", – написал Шахов на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что Шовковский кратко прокомментировал разгромное поражение "Динамо" от "Реал Сосьедада" в Лиге Европы. Послематчевая пресс-конференция наставника "бело-синих" состояла из одного вопроса и одного короткого ответа.

После шести туров киевляне занимают последнее, 36-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги Европы. "Динамо" остается единственным участником турнира, который до сих пор не набрал ни одного очка.

Проиграв все свои шесть матчей в нынешнем сезоне Лиги Европы, "Динамо" стало первой командой, которая досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф.

Впереди киевский клуб ждут еще два матча основного раунда Лиги Европы, которые состоятся уже в следующем году: 21 января "бело-синие" сыграют с турецким "Галатасараем", а 30 января будут противостоять латвийскому РФШ.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Читайте также:

УПЛ: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Украины по футболу, турнирная таблица

"Рома" с Довбиком разгромила "Брагу" и приблизилась к плей-офф Лиги Европы (видео)

"Челси" без Мудрика разобрался с "Астаной" и закрепил свое лидерство в Лиге конференций (видео)