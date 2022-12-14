Стала известна причина внезапной смерти американского журналиста на ЧМ-2022 в Катаре

Ранее брат журналиста подозревал, что его убили за поддержку ЛГБТ-сообщества .

Появились подробности внезапной смерти американского журналиста Гранта Уола, умершего во время четвертьфинального матча чемпионата мира-2022 по футболу между сборными Нидерландов и Аргентины.

Как сообщает The New York Times, ссылаясь на слова семьи журналиста, 48-летний Уол умер от разрыва кровеносного сосуда.

Вскрытие, проведенное в Нью-Йорке, показало, что у него произошел разрыв аорты, через которую насыщенная кислородом кровь идет от сердца. Это вызвала слабость стенки артерии, так называемая аневризма, которая приводит к внезапному разрыву артерии.

Таким образом, вскрытие опровергло слухи, связанные со смертью Уола. В СМИ и соцсетях предполагали, что причиной смерти журналиста могла стать вакцина от коронавируса или же в этом замешано правительство Катара, которое решило отомстить Гранту за его статью о большом количестве смертей рабочих-мигрантов в стране.

Также брат журналиста, Эрик Уол, подозревал, что Гранта убили за поддержку ЛГБТ-сообщества. Ранее журналиста перед матчем ЧМ-2022 США – Уэльс возле стадиона задержали правоохранители за ношение футболки с радужным флагом. Затем представителя СМИ отпустили, а ФИФА попросила у него прощения.

Сам журналист во время ЧМ-2022 рассказывал, что подхватил в Катаре бронхит. Поэтому он обращался за медицинской помощью к местным врачам, однако продолжал работать в напряженном графике и мало отдыхал.

Напомним, Грант Уол – не единственный журналист, который умер, работая на ЧМ-2022. Ранее сообщалось о внезапной смерти катарского фотокорреспондента местного телеканала Alkass Халида Аль-Мисслама.

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