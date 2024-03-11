Стала известна серьезность травмы Цыганкова – поможет ли он сборной Украины в плей-офф отбора Евро-2024

Травма украинского вингера "Жироны" Виктора Цыганкова, которую он получил в матче 28-го тура испанской Ла Лиги с "Осасуной", оказалась несерьезной.

Это стало ясно после того, как 26-летний украинец прошел дополнительное медобследование, сообщает журналист Нил Сола.

Отмечается, что в худшем случае Цыганков может пропустить следующий матч каталонцев в чемпионате Испании против "Хетафе", который состоится 16 марта.

Это означает, что Виктор, скорее всего, сможет помочь сборной Украины в полуфинальном матче плей-офф отбора на Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной, который запланирован на 21 марта.

Напомним, Цыганков отметился голевой передачей в игре с "Осасуной", а его команда победила со счетом 2:0. Во втором тайме Виктор получил травму колена, из-за чего на 64-й минуте его заменил на Ян Коуту.

В этом сезоне Цыганков провел 27 матчей за "Жирону" во всех турнирах, забил шесть голов и сделал четыре ассиста.

После 27-го тура Ла Лиги подопечные Мичела, за которых также выступает украинский форвард Артем Довбик, занимают второе место в таблице, отставая от мадридского "Реала" украинского вратаря Андрея Лунина на 7 очков.

Читайте также:

"Реал" с Луниным разгромил "Сельту" и укрепил свое лидерство в чемпионате Испании (видео)

"Байер" в большинстве победил "Вольфсбург" и сохранил 10-очковый отрыв от "Баварии" (видео)

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" не выявили победителя, вручив "Арсеналу" лидерство в АПЛ (видео)