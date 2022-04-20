Стала известна серьезность травмы Малиновского: поможет ли он сборной Украины в матчах отбора ЧМ-2022

Стала известна серьезность травмы Малиновского: поможет ли он сборной Украины в матчах отбора ЧМ-2022

Руслан уже перенес хирургическое вмешательство.

Травма украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского, которую он получил в поединке 33-го тура Серии А против "Вероны", вероятнее всего, оказалась несерьезной.

Как сообщает программа "Футбол NEWS", 28-летний футболист успеет восстановиться к матчу сборной Украины против Шотландии в полуфинале плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022. Сверхответственная для "сине-желтых" игра запланирована на 1 июня.

В среду, 20 апреля, Малиновский должен провести консультацию с врачами на тренировочной базе "бергамасков". Футболисту уже зашили рассечение. Для восстановления ему, скорее всего, понадобится несколько дней. Однако точный диагноз и сроки возвращения на поле будут объявлены позже.

В нынешнем сезоне Руслан провел 26 матчей в составе "Аталанты" в Серии А, забил 6 голов и сделал два ассиста. После 32 сыгранных матчей "Аталанта" с 51 баллом размещается на восьмом месте в турнирной таблице Серии А.

Напомним, победитель матча Шотландия - Украина выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Читайте также:

"Спасите Мариуполь": львовянин выиграл "золото" на Играх непокоренных и поддержал полк "Азов"

Лишили награды: оккупационные власти Крыма "наказали" Усика за "русофобию"

Пошлют за военным кораблем: российских и белорусских теннисистов не допустят к Wimbledon - СМИ