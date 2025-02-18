Стала известна судьба баскетболиста сборной Украины, которого задержали и доставили в ТЦК

Владимир Конев таки смог выехать за границу и поможет национальной команде в решающих поединках отбора на Евробаскет.

Баскетболист "Днепра" и сборной Украины Владимир Конев, которого накануне задержали и доставили в луцкий ТЦК, поможет национальной команде в заключительных матчах квалификации чемпионата Европы-2025.

Об этом сообщила Федерация баскетбола Украины.

"19 февраля к национальной команде присоединится опытный форвард Владимир Конев, который накануне имел проблемы с пересечением границы Украины, из-за чего не прибыл в лагерь команды в запланированное время.

Конев привел в соответствие свои военно-учетные данные в ТЦК и СП, после чего он смог пересечь государственную границу в соответствии с действующим законодательством", – говорится в заявлении федерации.

16 февраля стало известно, что 35-летний Конев, который якобы имел бронирование от мобилизации, во время выезда за границу был задержан и доставлен в луцкий ТЦК для выяснения обстоятельств.

Волынский областной ТЦК и СП сообщил, что баскетболист находился в розыске как нарушитель военного учета, поскольку вовремя не явился по повестке, которая ему была отправлена в начале ноября прошлого года.

Напомним, украинские баскетболисты потерпели 4 поражения в 4 поединках отбора на чемпионат Европы-2025: "сине-желтые" уступили Словении (73:87) и Португалии (77:79), а также дважды проиграли Израилю (73:86, 75:88).

После четырех туров украинцы (0 побед) занимают последнее четвертое место в таблице квартета A. Лидируют Словения и Израиль, одержавшие по 3 победы. На третьей позиции – Португалия (2 победы).

На чемпионат Европы из группы, где выступает сборная Украины, выйдут три лучшие команды. "Сине-желтые" сохраняют шансы попасть на континентальное первенство: для этого им нужно в последних матчах победить словенцев и португальцев, а также надеяться, что Израиль обыграет Португалию. При таких раскладах украинцы смогут опередить португальцев в борьбе за третье место.

Номинально домашний матч против Словении сборная Украины проведет 21 февраля в латвийской Риге, после чего 24 февраля на выезде сыграет с Португалией.

К решающим матчам отбора на Евробаскет-2025 украинцы готовятся под руководством Айнарса Багатскиса, который в конце декабря прошлого года сменил на посту Виталия Степановского. Ранее латвийский специалист уже возглавлял "сине-желтых" с мая 2019-го по март 2023 года.

Читайте также:

Черновицкий каратист не вернулся в Украину с международных соревнований: как он объяснил свой поступок

Служила в Нацгвардии: титулованная украинская гребчиха сбежала в Россию

Клуб, футболиста которого работники ТЦК забрали с вокзала, снялся с чемпионата Украины