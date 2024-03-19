Стала известна сумма призовых, которую заработали украинские биатлонисты за сезон Кубка мира-2023/24

Больше всего призовых средств среди украинцев смогла заработать Юлия Джима.
Стало известно количество призовых денег, заработанных украинскими биатлонистами на этапах Кубка мира-2023/24.
Как сообщает Суспильне Спорт, больше всего среди украинцев за сезон заработала Юлия Джима – 25 600 евро.
Лидером мужской сборной по количеству выигранных призовых в сезоне-2023/24 стал Дмитрий Пидручный – 14 640 евро.
Суммарно в сезоне-2023/24 сборная Украины по биатлону на этапах Кубка мира и чемпионате мира завоевала 114 600 евро призовых. Это на 33 600 евро больше, чем по итогам предыдущего сезона-2022/23.
Сколько заработала женская сборная Украины за сезон Кубка мира по биатлону-2023/24
Юлия Джима – 25 600 евро
Анастасия Меркушина – 19 250
Ирина Петренко – 19 250
Кристина Дмитренко – 18 550
Анна Кривонос – 800
Елена Городная – 500
Сколько заработала мужская сборная Украины за сезон Кубка мира по биатлону-2023/24
Дмитрий Пидручный – 14 650 евро
Артем Прима – 8200
Антон Дудченко – 5800
Артем Тищенко – 2000
Отметим, что сборная Украины во второй раз подряд закончила сезон Кубка мира по биатлону без наград. Самыми высокими достижениями "сине-желтых" стали пятые места в эстафетах – мужской в Хохфильцене и женской в Рупольдинге.
В личных гонках украинцы лишь трижды сумели финишировать в топ-10: 9-е место Примы в короткой индивидуальной гонке а Антхольце, 10-я позиция Меркушиной в гонке преследования в Ленцерхайде и 10-я ступенька Пидручного в спринте в Кенморе.
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