Стала известна сумма призовых, которую заработали украинские биатлонисты за сезон Кубка мира-2023/24

Стало известно количество призовых денег, заработанных украинскими биатлонистами на этапах Кубка мира-2023/24.

Как сообщает Суспильне Спорт, больше всего среди украинцев за сезон заработала Юлия Джима – 25 600 евро.

Лидером мужской сборной по количеству выигранных призовых в сезоне-2023/24 стал Дмитрий Пидручный – 14 640 евро.

Суммарно в сезоне-2023/24 сборная Украины по биатлону на этапах Кубка мира и чемпионате мира завоевала 114 600 евро призовых. Это на 33 600 евро больше, чем по итогам предыдущего сезона-2022/23.

Сколько заработала женская сборная Украины за сезон Кубка мира по биатлону-2023/24

Юлия Джима – 25 600 евро

Анастасия Меркушина – 19 250

Ирина Петренко – 19 250

Кристина Дмитренко – 18 550

Анна Кривонос – 800

Елена Городная – 500

Сколько заработала мужская сборная Украины за сезон Кубка мира по биатлону-2023/24

Дмитрий Пидручный – 14 650 евро

Артем Прима – 8200

Антон Дудченко – 5800

Артем Тищенко – 2000

Отметим, что сборная Украины во второй раз подряд закончила сезон Кубка мира по биатлону без наград. Самыми высокими достижениями "сине-желтых" стали пятые места в эстафетах – мужской в Хохфильцене и женской в Рупольдинге.

В личных гонках украинцы лишь трижды сумели финишировать в топ-10: 9-е место Примы в короткой индивидуальной гонке а Антхольце, 10-я позиция Меркушиной в гонке преследования в Ленцерхайде и 10-я ступенька Пидручного в спринте в Кенморе.

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