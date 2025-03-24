Стала известна вторая сборная, которая отобралась на чемпионат мира-2026 по футболу

Сборная Новой Зеландии стала второй командой, которая успешно преодолела отбор на чемпионат мира-2026 по футболу.

В финале отбора в Океании новозеландцы разгромили Новую Каледонию со счетом 3:0 .

Новая Зеландия в третий раз выступит на чемпионате мира по футболу. В последний раз она участвовала в Мундиале еще в 2010 году, когда трижды сыграла вничью и заняла третье место в группе, опередив на тот момент действующего чемпиона планетарного первенства Италию.

Пропуск на ЧМ-2026 новозеландцы получили в результате расширения количества участников турнира и прямой квоты, которую получила Океания. Ранее регион получал всего 0,5 путевки – победитель отбора в Океании дальше попадал в межконтинентальный плей-офф.

Несмотря на поражение, Новая Каледония продолжит борьбу за выход на ЧМ-2026 в межконтинентальном плей-офф, матчи которого состоятся в марте 2026 года.

Новая Зеландия стала второй сборной, которая успешно прошла отбор на ЧМ-2026 после Японии. Уже известны имена пяти участников будущего Мундиаля, ведь хозяева турнира – США, Канада и Мексика – автоматически получили путевки в финальную часть.

ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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