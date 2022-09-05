Стала известна заявка сборной Украины на сентябрьские поединки Лиги наций-2022/23

Определилось, кто поедет в состав национальной команды "сине-желтых", которые в сентябре сыграют три матча групповой стадии Лиги наций-2022/23.

Так, тренерский штаб во главе с Александром Петраковым вызвали в ряды сборной Украины 25 исполнителей.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Отметим, что помимо основной заявки "сине-желтых" был сформирован и резерв, насчитывающий шесть игроков.

Вашему вниманию состав украинской команды:

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания);

Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Дмитрий Ризнык ("Ворскла" Полтава), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания); Защитники: Александр Караваев, Александр Тымчик, Илья Забарный (все – "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко (все – "Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия);

Александр Караваев, Александр Тымчик, Илья Забарный (все – "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко (все – "Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия); Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Александр Зубков (все – "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – "Динамо" Киев), Александр Пихаленок (СК "Днепр-1" Днепр), Андрей Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия);

Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Александр Зубков (все – "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – "Динамо" Киев), Александр Пихаленок (СК "Днепр-1" Днепр), Андрей Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия); Нападающие: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбык (СК "Днепр-1" Днепр).

Резерв: Артем Беседин ("Динамо" Киев), Алексей Гуцуляк, Эдуард Сарапий (оба — СК "Днепр-1" Днепр), Егор Назарина ("Заря" Луганск), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Даниил Игнатенко ( "Бордо", Франция).

Национальная команда начнет свой сбор 16 сентября в Варшаве. После этого Украина проведет три поединка Лиги наций. "Сине-желтые" сыграют с Шотландией 21-го и 27 сентября и с Арменией – 24-го.

По итогам четырех туров сборная Украины лидирует в квартете с 7 очками. В своем стартовом матче Лиги наций-2022/23 "сине-желтые" минимально одолели Ирландию (1:0) , после чего коллектив Петракова в Польше разбил Армению (3:0) и свел в ничью игру с ирландцами (1:1) ;

, после чего коллектив Петракова в Польше и ; После Украины в таблице следуют Шотландия (6 очков), Ирландия (4) и Армения (3). Заметим, что украинцы и шотландцы провели на одну игру меньше.

Добавим, что именно шотландцев выбила сборная Украины в плей-офф отбора к Чемпионату мира-2022 (3:1). Впрочем, на мировом первенстве команда Петракова не сыграет, ведь в финале квалификации она уступила Уэльсу (0:1).

Читайте также:

На арене клуба Коноплянки: определилось место проведения заключительного матча Украины в Лиге наций

Лукашенко устроил разборки с министром спорта из-за провального старта Беларуси в Лиге наций

"Ребята, мы играли для вас": Петраков обратился к ВСУ после игры с Ирландией в Лиге наций