"Стала значительным препятствием": тренер Беринчика назвал главную причину поражения от Дэвиса

Станислав Григорук, тренер украинского боксера Дениса Беринчика, назвал главную причину поражения своего подопечного в чемпионском бою против американца Кейшона Дэвиса.

В ночь на 15 февраля Беринчик в четвертом раунде нокаутом проиграл Дэвису в поединке, который состоялся на арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке (США), и потерял пояс WBO в легком весе.

По словам тренера Беринчика, украинец не был должным образом готов к бою с Дэвисом из-за повреждения.

"У Дениса была травма – разрыв плечевой губы. Именно это повлияло на его подготовку к бою. Эта травма стала значительным препятствием, поскольку она не позволила ему полноценно тренироваться и восстановиться перед поединком. Травма не дала ему сделать все то, на что он способен в ринге. Думаю, это еще и создало дополнительное психологическое давление и сказалось на его выступлении непосредственно на ринге.

Важно отметить, что бой был проведен в сложных условиях, и не только травма повлияла на результат поединка. Вы видели, что делалось за кулисами до боя, что Кейшон и его команда выделывала. Подготовка к большому поединку всегда состоит из многих факторов. Таким образом, разрыв губы стал одним из факторов, что повлияло на результат, но, пожалуй, не единственным", – объяснил Григорук в комментарии Lb.ua.

Для Дениса это была первая защита титула WBO в легком весе, который он завоевал в мае 2024 года, раздельным решением судей одолев мексиканца Эмануэля Наваррете.

36-летний Беринчик потерпел первое поражение в своей карьере. До этого Денис одержал 19 побед (9 – нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне.

В послужном списке 25-летнего Кейшона теперь 13 побед (9 – нокаутом) и ни одного поражения. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2020 в Токио.

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