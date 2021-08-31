Стали известны детали возвращения Роналду в "Манчестер Юнайтед": сколько заплатили за португальца

Стали известны детали возвращения Роналду в "Манчестер Юнайтед": сколько заплатили за португальца

Контракт с 36-летним форвардом подписан по схеме 2+1.

Английский "Манчестер Юнайтед" раскрыл подробности громкого трансфера португальской суперзвезды Криштиану Роналду.

36-летний нападающий подписал с "красными дьяволами" контракт на два года с возможностью продления еще на сезон.

В свою очередь, туринский "Ювентус" сообщил, что за переход пятикратного обладателя "Золотого мяча" получит от "манкунианцев" 15 миллионов евро. Эта сумма будет выплачена в течение следующих пяти лет.

Еще до 8 миллионов евро туринцы могут получить бонусом в зависимости от выступлений Криштиану в составе МЮ.

Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года из мадридского "Реала". За него туринский клуб заплатил 117 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Роналду провел в Серии А 33 матча и отметился 29 голами, став лучшим бомбардиром турнира.

В составе "Манчестер Юнайтед" Криштиану провел 292 матча и забил 118 мячей.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Роналду трогательно попрощался с "Ювентусом".

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