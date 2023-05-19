Стали известны финалисты Лиги конференций: дата главного поединка турнира

Стало известно, кто сыграет в финальном матче Лиги конференций сезона-2022/23.

В решающий поединок третьего по рангу еврокубка пробились английский "Вест Хэм" и итальянская "Фиорентина".

На стадии полуфинала "молотобойцы" одолели нидерландский АЗ Алкмаар, а "фиалки" в овертайме дожали швейцарский "Базель".

Финал Лиги конференций между "Фиорентиной" и "Вест Хэмом" состоится 7 июня на "Эден Арене" в Праге.

Напомним, в прошлогоднем финале этого евротурнира итальянская "Рома" победила нидерландский "Фейеноорд" (1:0).

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