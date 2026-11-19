Джанни Инфантино / © Associated Press

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Международная Федерация футбола (ФИФА) утвердила окончательный список кандидатов на предстоящих выборах президента организации.

Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

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В него вошли три кандидата: действующий президент ФИФА Джанни Инфантино, глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло и почетный президент Японской футбольной ассоциации Кодзо Тасима.

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Инфантино занимает пост президента ФИФА с февраля 2016 года, когда его избрали на внеочередном Конгрессе после отставки Йозефа Блаттера. Позже его переизбирали руководителем организации в 2019 и 2023 годах.

Согласно Уставу ФИФА, одного и того же человека можно избирать на пост президента не более трех раз (по 4 года, в общей сложности максимум 12 лет), независимо от того, идут ли эти сроки подряд.

В 2022 году Совет ФИФА принял решение, что первые три года Инфантино на посту не считаются полноценной каденцией, поскольку он лишь дорабатывал прерванный срок своего предшественника Йозефа Блаттера.

Полноценными каденциями для него считаются только сроки после выборов 2019 и 2023 годов, поэтому выборы в 2027 году юридически считаются для него попыткой пойти на третий (финальный) срок.

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В этом году функционер оказался в эпицентре громкого скандала, когда пытался продать доли прав на чемпионат мира частным инвесторам из США. Планы готовились в тайне без ведома большинства членов ФИФА. Когда информация просочилась в прессу, УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатская конфедерация футбола (АФК) обвинили Инфантино в обмане и попытке "продать душу футбола", а 55 европейских ассоциаций пригрозили полным бойкотом турниров ФИФА.

В итоге Инфантино вынужден был отказаться от реализации этих планов, но это уже не спасло его от масштабной критики.

УЕФА официально выразил недоверие Инфантино и потребовал его отставки. Глава Федерации футбола Норвегии Лизе Клавенесс публично заявила, что президент ФИФА окончательно потерял доверие и должен уйти немедленно. Англия, Уэльс, Хорватия и Албания отозвали свою поддержку его кандидатуры.

Выборы следующего президента ФИФА пройдут в марте 2027 года.

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