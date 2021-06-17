Стали известны новые подробности о состоянии футболиста сборной Дании, который чуть не умер на поле во время матча Евро-2020

Его продолжение футбольной карьеры под огромным вопросом.

12 июня футбольную планету всколыхнул ужасный инцидент во время матча 1-го тура Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии. В конце первого тайма лидер датской команды Кристиан Эриксен внезапно упал на газон и потерял сознание.

Позже, футболист пришел в себя и его отправили в больницу, где он продолжает свое восстановление.

Так, со стороны Датского футбольного союза сегодня, 17 июня, поступили новая информация относительно здоровья футболиста, которые, впрочем, ставят под большое сомнение дальнейшее развитие его футбольной карьеры.

"Врач национальной сборной Мортен Боесен разговаривал с кардиологом клиники, где находится лидер сборной Дании, и самим Кристианом Эриксеном.

После того, как Кристиан прошел через различные исследования сердца было решено, что он должен быть присоединен к устройству ICD (кардиостимулятор). Это поможет поддержать работу его сердца после перенесенного сердечного приступа, который был спровоцирован нарушением ритма сердцебиения.

Кристиан принял решение, дав добро на выполнение рекомендаций специалистов на национальном и международном уровнях. Мы призываем всех дать возможность Кристиану и его семьей в ближайшее время остаться наедине друг с другом", — говорится в заявлении.

Update regarding Christian Eriksen.



Danish version in next tweet. pic.twitter.com/a4Ra97xUXP — DBU — En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 17, 2021

Что произошло дальше

Несмотря на страшный инцидент, УЕФА принял решение доиграть матч в тот же день. Матч завершился сенсационно — команда Финляндии победила Данию в своем дебютном матче в истории чемпионатов Европы.

Кто такой Кристиан Эриксен

29-летний Кристиан Эриксен выступает за миланский "Интер", с которым недавно стал чемпионом Италии. До этого Эриксен выступал за лондонский "Тоттенхэм" и амстердамский "Аякс".

За сборную Дании Эриксен дебютировал в 2010 году. На счету Кристиана 109 матчей, в которых он забил 36 голов.

Свой следующий матч сборная Дании проведет в четверг, 17 июня, против сборной Бельгии.

Ранее рассказывалось о том, что УЕФА хотел присудить Дании техническое поражение из-за инцидента с Эриксеном.

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