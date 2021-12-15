Стали известны пары 1/4 финала Кубка Украины: результаты жеребьевки

Базовый день поединков - 2 марта 2022 года.

В среду, 15 декабря, в Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины сезона-2021/22.

Отметим, что "Динамо" и "Шахтер" были разведены во время жеребьевки. Перед процедурой восемь команд поделили на две корзины - с более высоким рейтингом и более низким.

Клубы с более низким рейтингом проведут четвертьфинальные матчи на своем поле.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины

"Александрия" - "Динамо"

"Львов" - "Шахтер"

"Металлист" - "Заря"

"Днепр-1" - "Ворскла"

Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 соответственно.

запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 соответственно. Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.

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