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Стали известны пары 1/4 финала Лиги конференций: результаты жеребьевки

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Стали известны пары 1/4 финала Лиги конференций: результаты жеребьевки

Фото: Associated Press

Четвертьфинальные матчи турнира состоятся 13 и 20 апреля.

В пятницу, 17 марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинальной и полуфинальной стадии Лиги конференций сезона-2022/23.

Жеребьевка решающих стадий плей-офф третьего по рангу еврокубка была слепой, то есть клубы не делили на сеяные и несеяные. Также могли встретиться друг с другом команды из одной национальной ассоциации.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций

Лех (Польша) – Фиорентина (Италия)

Гент (Бельгия) – Вест Хэм (Англия)

АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Андерлехт (Бельгия)

Базель (Швейцария) – Ницца (Франция)

Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги конференций

Лех (Польша) / Фиорентина (Италия) – Базель (Швейцария) / Ницца (Франция)

Гент (Бельгия) / Вест Хэм (Англия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) / Андерлехт (Бельгия)

Первые матчи 1/4 финала Лиги конференций состоятся 13 апреля, ответные поединки – 20 апреля. Полуфиналы будут сыграны 11 и 18 мая.

Финал турнира запланирован 7 июня 2023 в Праге на "Эден Арене".

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Дата публикации
Просмотры
342
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