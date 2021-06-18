Стали известны первые слова футболиста сборной Дании, когда он пришел в себя после остановки сердца

Вскоре его уже выпишут из больницы.

12 июня футбольную планету всколыхнул ужасный инцидент во время матча 1-го тура Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии. В конце первого тайма лидер датской команды Кристиан Эриксен внезапно упал на газон и потерял сознание.

Впрочем, к счастью футболист быстро пришел в себя и его отправили в больницу, откуда его уже вскоре выпишут.

Немецкий врач Йенс Кляйнефельд, который на поле оказывал Эриксену помощь, рассказал про первые слова хавбек сборной Дании после того, как пришел в себя. Его слова цитирует Bild.

"Я был на противоположной стороне трибун, когда он упал. Сначала я ничего об этом не подумал. Но потом увидел, как врач датской команды ведет себя довольно беспокойно. Я понял, что это не обычная травма. Игроки схватились за головы. В этот момент я дал знак бригаде врачей, и они выбежали на поле. У них был с собой дефибриллятор. Затем я сказал своим коллегам, с которыми сидел на трибунах: "Мы должны выйти на поле".

Тогда я взял ситуацию под свой контроль. Мы подвергли его электрошоку и продолжили массаж сердца. Врач датской команды делал все возможное, однако сначала он не осознавал масштабов ситуации. Когда вы начинаете реанимацию, нужно сделать это как можно быстрее. Но врачи спортивных команд в основном занимаются другими травмами, поэтому им сложнее сразу распознать внезапную остановку сердца. Я это понял, когда увидел, как они пытались вытащить язык с его горла. Так жизнь не спасают. В таких случаях скорость имеет решающее значение. Прошло 2-3 минуты, прежде чем Эриксен получил удар током. Это означало, что его шансы на выживание были очень высокими.

Затем он открыл глаза и заговорил со мной. Я спросил его по-английски: Ты снова с нами ?. Он сказал: Да, я здесь. А потом добавил: Вот дерьмо, мне всего 29 лет. Я сказал ему, что теперь все хорошо и ему больше ничего не угрожает. Он сразу все понял и положил руку себе на грудь".

Ранее рассказывалось о том, что УЕФА хотел присудить Дании техническое поражение из-за инцидента с Эриксеном.

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