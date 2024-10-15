Стали известны подробности состояния игрока сборной Украины, которого госпитализировали из-за жуткой травмы

Алексей Гуцуляк получил сотрясение мозга в поединке Лиги наций против Чехии.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) сообщила о состоянии здоровья полузащитника сборной Украины Алексея Гуцуляка, который получил страшную травму в матче 4-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25 с Чехией.

Как сообщает УАФ в своем Telegram-канале, 26-летний футболист прошел все необходимые медицинские процедуры. После проведения полного обследования врачи зафиксировали у него сотрясение мозга.

Отмечается, что Алексей чувствует себя хорошо. Он вернется в Украину уже в скором времени, отдельно от других игроков национальной команды.

Сборная Украины сыграла вничью против Чехии (1:1) и с 4 очками осталась на последнем месте в группе B1, которую с 7 баллами возглавляют чехи. На второй и третьей позициях соответственно расположились Грузия и Албания, которые имеют в своем активе по 6 баллов.

Турнирная таблица в группе сборной Украины в Лиге наций / Фото: flashscore.ua

В следующем пятом туре Лиги наций украинцы на выезде сыграют с Грузией, а чехи в гостях сразятся с Албанией. Матчи состоятся 16 ноября.

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Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:

первое место – поднимется в Дивизион А;

второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;

третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;

четвертое место – вылетит в Дивизион С.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал ничью с Чехией в Лиге наций.

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