Стали известны подробности трагической гибели олимпийской чемпионки по биатлону в горах Пакистана

Лаура Дальмайер / © Associated Press

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Марина Краус, напарница бывшей немецкой биатлонистки Лауры Дальмайер, рассказала подробности ее гибели в результате камнепада в горах Пакистана.

"Я видела, как в Лауру попал огромный камень и как ее отбросило о стену. Я звала ее, но ответа не было. С тех пор она уже не двигалась. И я не имела никакой возможности добраться до нее без угрозы для собственной жизни. Она не двигалась, не подавала никаких признаков жизни. Я звала ее, но ответа не было", – сказала Краус для BR24.

Напарница биатлонистки подтвердила, что Дальмайер получила удар камнем именно по голове. К тому моменту они уже развернулись и решили спускаться, не достигнув вершины из-за осложнения погодных условий.

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Тело 31-летней Дальмайер не будут извлекать из-под завалов из-за угрозы жизни спасателей. Лаура заранее в письменном виде выразила свою четкую волю: в случае трагедии никто не должен рисковать жизнью ради ее спасения или эвакуации тела.

Напомним, 28 июля Дальмайер вместе со своей напарницей по альпинизму совершала восхождение в альпийском стиле в пакистанских горах Каракорум, когда на высоте около 5700 метров на нее упали камни.

Биатлонистку пытались спасти. Но из-за отдаленности района трагедии, сложный рельеф и погоду спасательный вертолет смог добраться до места событий только на следующий день, когда спортсменка уже была мертвой.

Дальмайер – одна из самых титулованных биатлонисток в истории. Лаура является двукратной олимпийской чемпионкой, семикратной чемпионкой мира и победительницей Кубка мира-2016/17. В мае 2019 года она объявила о завершении карьеры.

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