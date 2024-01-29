Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины по футболу: результаты жеребьевки

В понедельник, 29 января, в столичном Доме футбола состоялась жеребьевка 1/2 финала розыгрыша Кубка Украины по футболу сезона-2023/24.

Борьбу за трофей продолжают четыре победителя стадии 1/4 финала, а именно донецкий "Шахтер", одесский "Черноморец", житомирское "Полесье" и полтавская "Ворскла".

Согласно результатам жеребьевки, за выход в финал "Шахтер" поборется с "Черноморцем", а "Полесье" сразится с "Ворсклой".

Поединки 1/2 финала Кубка Украины запланированы на 3 апреля (базовая дата). Финал состоится 15 мая.

Кубок Украины-2023/24: результаты жеребьевки 1/2 финала

"Шахтер" (Донецк) – "Черноморец" (Одесса)

"Полесье" (Житомир) – "Ворскла" (Полтава)

Напомним, последним победителем Кубка Украины является киевское "Динамо", которое в финале сезона-2020/21 обыграло "Зарю" (1:0). В кампании-2021/22 турнир был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину, а в прошлом сезоне розыгрыш национального кубка вообще не проводился.

Отметим, что защитить звание действующего обладателя трофея "бело-синие" уже точно не смогут. В 1/8 финала столичная команда еще под руководством Мирчи Луческу потерпела сенсационное поражение от "Оболони" и вылетела из турнира.

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