Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины по футболу: результаты жеребьевки
Базовые даты матчей — 21-23 апреля.
В четверг, 19 марта, состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.
На этой стадии турнира сыграют команды, которые одержали победы в матчах 1/4 финала:
Клубы УПЛ: "Динамо" (Киев), "Металлист 1925" Харьков
Клубы Первой лиги: "Буковина" (Черновцы), "Чернигов" (Чернигов)
Победители одноматчевых противостояний выйдут в финал. В случае ничьей в основное время будет сразу пробиваться серия пенальти — без дополнительных таймов.
Результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
"Металлист 1925" Харьков — "Чернигов" (Чернигов)
"Буковина" (Черновцы) — "Динамо" (Киев)
Базовые даты проведения полуфинальных матчей Кубка Украины — 21-23 апреля.
Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".
Защитить трофей "горняки" уже не смогут, ведь в 1/8 финала проиграли "Динамо".