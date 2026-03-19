Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины по футболу: результаты жеребьевки

Кубок Украины по футболу / © УАФ

В четверг, 19 марта, состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.

На этой стадии турнира сыграют команды, которые одержали победы в матчах 1/4 финала:

Клубы УПЛ: "Динамо" (Киев), "Металлист 1925" Харьков

Клубы Первой лиги: "Буковина" (Черновцы), "Чернигов" (Чернигов)

Победители одноматчевых противостояний выйдут в финал. В случае ничьей в основное время будет сразу пробиваться серия пенальти — без дополнительных таймов.

Результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины

"Металлист 1925" Харьков — "Чернигов" (Чернигов)

"Буковина" (Черновцы) — "Динамо" (Киев)

Базовые даты проведения полуфинальных матчей Кубка Украины — 21-23 апреля.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".

Защитить трофей "горняки" уже не смогут, ведь в 1/8 финала проиграли "Динамо".