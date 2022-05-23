Стали известны потенциальные соперники "Динамо" на старте квалификации Лиги чемпионов-2022/23

Определилось, кто может стать первым оппонентом киевского "Динамо" в отборе самого престижного клубного турнира Европы.

Столичный коллектив сыграет в следующем сезоне в Лиге чемпионов, как вторая команда Чемпионата Украины. Свой путь подопечные Мирчи Луческу начнут со второго раунда квалификации Пути нечемпионов, где "бело-синие" вместе с датским "Мидтюландом" получили статус "сеяных".

Так, потенциальным соперником "Динамо" в стартовых для них поединках отбора престижнейшего клубного турнира Европы будет или турецкий "Фенербахче", или кипрский АЕК (Ларнака), ставшие вице-чемпионами Турции и Кипра соответственно.

Жеребьевка второго раунда Лиги чемпионов-2022/23 состоится 15 июня;

Победители матчей второго этапа квалификации выйдут в 3-й раунд отбора ЛЧ, а проигравшие в этом раунде перейдут в третий этап Лиги Европы.

В третьем раунде отбора по Пути нечемпионов будет восемь команд, киевляне снова будут сеяными, а в соперниках есть четыре варианта: "Монако" (Франция), "Штурм" (Австрия), "Сен-Жилуаз" (Бельгия), а также любой из тройки участников второго этапа, включая "Мидтюланд". Победители третьего раунда квалификации выйдут в плей-офф отбора ЛЧ, а проигравшие перейдут в четвертый раунд Лиги Европы. В четвертом этапе квалификации ЛЧ "Динамо" может встретиться либо с португальской "Бенфикой", либо с шотландским "Рейнджерс", который в этом сезоне стал финалистом Лиги Европы, или против любого из вышеперечисленных потенциальных соперников со второго и третьего раундов.