Стали известны потенциальные соперники серебряного призера УПЛ на старте квалификации Лиги чемпионов

Вице-чемпион Украины начнет борьбу в самом престижном евротурнире со 2-го раунда отбора.

Определились возможные соперники серебряного призера текущего розыгрыша украинской Премьер-лиги (УПЛ) в квалификации следующего сезона Лиги чемпионов.

Вице-чемпион Украины должен будет преодолевать путь в групповой этап со 2-го отборочного раунда. На этой стадии украинский клуб встретится с греческим "Панатинаикосом" или со швейцарским "Серветтом".

В случае успеха в третьем раунде отбора ЛЧ соперником украинской команды может стать "Рейнджерс" (Шотландия), "Брага" (Португалия), ПСВ (Нидерланды) или "Марсель" (Франция), за который играет украинец Руслан Малиновский.

Если вице-чемпиону Украины удастся пройти третий раунд отбора, то для выхода в групповой этап ЛЧ нужно также преодолеть стадию плей-офф.

За тур до конца сезона на "серебро" УПЛ и путевку в квалификацию Лиги чемпионов претендуют "Днепр-1" и "Заря". Оба клуба набрали по 64 очка, однако команда Александра Кучера опережает луганчан по дополнительным показателям.

В заключительном туре 4 июня "Днепр-1" сыграет с "Кривбассом", а "Заря" встретится с "Минаем". Оба поединка начнутся в одно и то же время – в 15:00.

Напомним, "Шахтер" как чемпион Украины напрямую вышел в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2023/24.

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