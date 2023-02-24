Стали известны потенциальные соперники "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы: когда жеребьевка

"Горняки" сыграют против одной из команд, занявших первое место в группе Лиги Европы.
В пятницу, 24 февраля, состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2022/23. Участие в ней примет в том числе и донецкий "Шахтер", который в стыковых матчах драматично победил французский "Ренн".
В 1/8 финала Лиги Европы автоматически пробились восемь команд, занявших первые места в группах Лиги Европы. Они будут сеяными во время жеребьевки. Остальные восемь клубов, вышедшие в 1/8 по итогам стыковых поединков, получат статус несеяных.
В 1/8 финала сеяные команды будут противостоять несеяным. Также на этой стадии турнира не могут встретиться представители одной страны.
Таким образом, донецкий клуб сразится за путевку в четвертьфинал против одного из победителей квартетов Лиги Европы.
Потенциальные соперники "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы
- "Арсенал" (Англия)
- "Бетис" (Испания)
- "Реал Сосьедад" (Испания)
- "Юнион Сен-Жилуаз" (Бельгия)
- "Фейеноорд" (Нидерланды)
- "Фенербахче" (Турция)
- "Ференцварош" (Венгрия)
- "Фрайбург" (Германия)
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы начнется в 13:00 по киевскому времени. Матчи этой стадии турнира состоятся 9-го и 16 марта.
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