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Стали известны потенциальные соперники "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы: когда жеребьевка

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Стали известны потенциальные соперники "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы: когда жеребьевка

Фото: ФК Шахтер

"Горняки" сыграют против одной из команд, занявших первое место в группе Лиги Европы.

В пятницу, 24 февраля, состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2022/23. Участие в ней примет в том числе и донецкий "Шахтер", который в стыковых матчах драматично победил французский "Ренн".

В 1/8 финала Лиги Европы автоматически пробились восемь команд, занявших первые места в группах Лиги Европы. Они будут сеяными во время жеребьевки. Остальные восемь клубов, вышедшие в 1/8 по итогам стыковых поединков, получат статус несеяных.

В 1/8 финала сеяные команды будут противостоять несеяным. Также на этой стадии турнира не могут встретиться представители одной страны.

Таким образом, донецкий клуб сразится за путевку в четвертьфинал против одного из победителей квартетов Лиги Европы.

Потенциальные соперники "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы

  • "Арсенал" (Англия)
  • "Бетис" (Испания)
  • "Реал Сосьедад" (Испания)
  • "Юнион Сен-Жилуаз" (Бельгия)
  • "Фейеноорд" (Нидерланды)
  • "Фенербахче" (Турция)
  • "Ференцварош" (Венгрия)
  • "Фрайбург" (Германия)

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы начнется в 13:00 по киевскому времени. Матчи этой стадии турнира состоятся 9-го и 16 марта.

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Дата публикации
Просмотры
784
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