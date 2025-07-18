ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
87
Время на прочтение
1 мин

Стали известны потенциальные соперники "Шахтера" в третьем раунде отбора Лиги Европы

Перед этим "горнякам" во втором квалифай-раунде Лиги Европы нужно пройти турецкий "Бешикташ".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтер"

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Определились потенциальные соперники донецкого "Шахтера" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2025/26.

Для участия в 3-м квалифай-раунде Лиги Европы "горнякам" во втором отборочном этапе нужно преодолеть турецкий "Бешикташ". Матчи состоятся 24 и 31 июля.

Если же подопечные Арды Турана справятся с этой задачей, то будут сеяными во время жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги Европы.

Возможные соперники "Шахтера" в 3-м раунде отбора Лиги Европы

  • Победитель пары "Лугано" (Швейцария) – ЧФР Клуж (Румыния)

  • Проигравший в паре "Рейнджерс" (Шотландия) – "Панатинаикос" (Греция)

  • Победитель пары "Целье" (Словения) – АЕК Ларнака (Кипр)

  • Проигравший в паре "Виктория" Пльзень (Чехия) – "Серветт" (Швейцария)

  • "Вольфсбергер" (Австрия)

  • "Фредрикстад" (Норвегия)

  • Проигравший в паре "Бранн" (Норвегия) – "Зальцбург" (Австрия)

Жеребьевка третьего раунда всех еврокубковых турниров состоится 21 июля.

Напомним, что в первом квалификационном раунде Лиги Европы донецкий клуб сумел пройти финский "Ильвес" (6:0, 0:0).

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie