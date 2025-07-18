- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 87
- Время на прочтение
- 1 мин
Стали известны потенциальные соперники "Шахтера" в третьем раунде отбора Лиги Европы
Перед этим "горнякам" во втором квалифай-раунде Лиги Европы нужно пройти турецкий "Бешикташ".
Определились потенциальные соперники донецкого "Шахтера" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2025/26.
Для участия в 3-м квалифай-раунде Лиги Европы "горнякам" во втором отборочном этапе нужно преодолеть турецкий "Бешикташ". Матчи состоятся 24 и 31 июля.
Если же подопечные Арды Турана справятся с этой задачей, то будут сеяными во время жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги Европы.
Возможные соперники "Шахтера" в 3-м раунде отбора Лиги Европы
Победитель пары "Лугано" (Швейцария) – ЧФР Клуж (Румыния)
Проигравший в паре "Рейнджерс" (Шотландия) – "Панатинаикос" (Греция)
Победитель пары "Целье" (Словения) – АЕК Ларнака (Кипр)
Проигравший в паре "Виктория" Пльзень (Чехия) – "Серветт" (Швейцария)
"Вольфсбергер" (Австрия)
"Фредрикстад" (Норвегия)
Проигравший в паре "Бранн" (Норвегия) – "Зальцбург" (Австрия)
Жеребьевка третьего раунда всех еврокубковых турниров состоится 21 июля.
Напомним, что в первом квалификационном раунде Лиги Европы донецкий клуб сумел пройти финский "Ильвес" (6:0, 0:0).