Стали известны результаты голосования за "Золотой мяч-2025": как выглядит топ-30

Усман Дембеле / © Associated Press

France Football обнародовал результаты голосования за "Золотой мяч-2025".

Обладателем награды лучшему футболисту мира стал вингер ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле.

По итогам голосования Дембеле опередил Ламина Ямаля ("Барселона"), Витинью (ПСЖ), Мохаммеда Салаха ("Ливерпуль") и Рафинью ("Барселона"), которые вошли в топ-5.

Вашему вниманию рейтинг из топ-30 номинантов по итогам голосования за "Золотой мяч-2025".

Результаты голосования за "Золотой мяч-2025"

1. Усман Дембеле (ПСЖ)

2. Ламин Ямаль ("Барселона")

3. Витинья (ПСЖ)

4. Мохаммед Салах ("Ливерпуль")

5. Рафинья ("Барселона")

6. Ашраф Хакими (ПСЖ)

7. Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид)

8. Коул Палмер ("Челси")

9. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ / "Манчестер Сити")

10. Нуну Мендеш (ПСЖ)

11. Педри ("Барселона")

12. Хвича Кварацхелия (ПСЖ)

13. Гарри Кейн ("Бавария")

14. Дезире Дуэ (ПСЖ)

15. Виктор Дьекереш ("Спортинг" / "Арсенал")

16. Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид)

17. Роберт Левандовски ("Барселона")

18. Скотт Мактоминей ("Наполи")

19. Жуан Невеш (ПСЖ)

20. Лаутаро Мартинес ("Интер")

21. Серу Гирасси ("Боруссия" Дортмунд)

22. Алексис Макаллистер ("Ливерпуль")

23. Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид)

24. Фабиан Руис (ПСЖ)

25. Дензел Дюмфрис ("Интер")

26. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")

27. Деклан Райс ("Арсенал")

28. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")

29. Флориан Вирц ("Байер" / "Ливерпуль")

30. Майкл Олисе ("Бавария")

В прошлом сезоне Дембеле помог ПСЖ выиграть чемпионат и Кубок Франции, а также первую в клубной истории Лигу чемпионов.

28-летний Дембеле впервые в карьере стал обладателем "Золотого мяча". Рекордсменом по количеству выигранных "Золотых мячей" остается форвард "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси, который получал этот приз восемь раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023).

Ближайшим преследователем аргентинца является форвард "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Напомним, в прошлом году обладателем "Золотого мяча" стал полузащитник "Манчестер Сити" Родри. В голосовании чемпион Европы в составе сборной Испании обошел выступающих за мадридский "Реал" Винисиуса Жуниора, Джуда Беллингема и Дани Карвахаля.