Стали известны самые титулованные спортсмены Олимпиады-2022: кто завоевал больше всего медалей

Стали известны самые титулованные спортсмены Олимпиады-2022: кто завоевал больше всего медалей

Йоханнес Бе выиграл пять наград в Пекине, из которых четыре – золотые.

В воскресенье, 20 февраля, в китайском Пекине завершились зимние Олимпийские игры-2022, в рамках которых было разыграно 109 комплектов медалей в семи видах спорта (15 дисциплин).

Награды на Олимпиаде завоевали представители 29 стран.

При этом 105 спортсменов сумели выиграть более одной медали в Пекине, а 12 из них стали обладателями трех и более наград Олимпийских игр.

Самым титулованным спортсменом Олимпиады-2022 стал норвежский биатлонист Йоханнес Бе, в активе которого пять медалей – четыре золотых и одна бронза.

Вторым в рейтинге идет представитель ОКР Александр Велунов, выигравший пять наград в лыжной гонке – три золота, одно серебро и одну бронзу.

Замыкает тройку лидеров по количеству наград биатлонистка из Норвегии Марте Олсбю-Ройселанд, которая, как и ее соотечественник Бьо, забрала из Пекина пять наград, но выиграла чуть меньше золотых – в ее активе три первых места и два третьих.

Самые тулованные спортсмены Олимпиады-2022:

1. Йоханнес Бе (Норвегия, биатлон): 4 "золото" +0 "серебро" +1"бронза" (5 медалей)

2. Александр Большунов (ОКР, лыжная гонка): 3 "золото" +1 "серебро" +1 "бронза" (5 медалей)

3. Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегия, биатлон): 3 "золото" +0 "серебро" +2 "бронза" (5 медалей)

4. Ирэне Схаутен (Нидерланды, конькобежный спорт): 3 "золото" +0 "серебро" +1 "бронза" (4 медали)

5. Тереза Йохауг (Норвегия, лыжная гонка): 3 "золото" +0 "серебро" +0 "бронза" (3 медали)

6. Кантен Фийон-Майе (Франция, биатлон): 2 "золото" +3 "серебро" +0 "бронза" (5 медалей)

7-9. Тарьей Бьо (Норвегия, биатлон): 2 "золото" +1 "серебро" +1 "бронза" (4 медали)

7-9. Йоханнес Клебо (Норвегия, лыжная гонка): 2 "золото" +1 "серебро" +1 "бронза" (4 медали)

7-9. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды, шорт-трек): 2 "золото" +1 "серебро" +1 "бронза" (4 медали)

10-12. Йорген Граабак (Норвегия, лыжное двоеборье): 2 "золото" +1 "серебро" +0 "бронза" (3 медали)

10-12. Айлин Гу (Китай, фристайл): 2 "золото" +1 "серебро" +0 "бронза" (3 медали)

10-12. Йоханнес Штрольц (Австрия, горнолыжный спорт): 2 "золото" +1 "серебро" +0 "бронза" (3 медали)

В столице Поднебесной честь Украины защищали 45 спортсменов в 12 дисциплинах, однако завоевать медаль удалось только одному из них. Фристайлист Александр Абраменко выиграл "серебро" в личном турнире по лыжной акробатике.

в личном турнире по лыжной акробатике. В итоге Украина с одной серебряной наградой заняла 25 место в итоговом медальном зачете Олимпиады-2022.

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