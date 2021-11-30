Стали известны составы мужской и женской сборных Украины на второй этап Кубка мира по биатлону

Стали известны составы мужской и женской сборных Украины на второй этап Кубка мира по биатлону

Он продлится с 2 по 5 декабря.

Определилось, кто будет представлять сборную Украины у мужчин и девушек на втором этапе Кубка мира по биалтону-2021/22.

Об этом сообщает XSport.

Отметим, к команде "А" у девушек присоединилась Дарья Блашко, дважды получившая "бронзу" на Кубке IBU. Вместо этого отправились туда Екатерина Бех и Ирина Петренко. У мужчин, в свою очередь, приедут выздоровевшие Артем Прима и Тарас Лесюк. Денис Насыко и Андрей Доценко, между тем, отправятся выступать на второй этап Кубка IBU. Там же начнут официальный соревновательный сезон Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.

Вашему вниманию полные составы сборных Украины:

Женщины: Юлия Джима, Елена Белосюк (Подгрушная), Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Дарья Блашко.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк.

Добавим, что второй этап Кубка мира по биатлону продлится с 2 по 5 декабря в шведском Эстерсунде. Дебютный этап нового сезона также прошел в Эстерсунде. По его итогам, лучшим результатом среди украинских биатлонистов является 17-е место Валентины Семеренко в индивидуальной гонке.