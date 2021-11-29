Стали известны сроки восстановления Неймара после ужасной травмы в матче Чемпионата Франции

Прогноз оказался еще достаточно оптимистичным.

В поединке 15-го тура французской Лиги 1 между "Сент-Этьеном" и ПСЖ ужасную травму получил форвард парижан — Неймар.

29-летний бразилец во время одного из единоборств неудачно поставил ногу, в результате чего его голеностоп вывернулся в неестественной форме.

Как следствие, бразилец не смог самостоятельно покинуть поле, его вынесли на носилках.

По информации RMC Sport, несмотря на опасения по поводу здоровья футболиста, травма оказалась не такой серьезной, как это могло показаться.

Отмечается, что у футболиста диагностировали вывих косточки и растяжение связок. При таких травмах футболисты восстанавливаются до шести недель. Таким образом, футболист избежал большей травмы, но не сыграет больше за свой клуб в этом году.

За это время звезда ПСЖ пропустит пять туров чемпионата, один матч Кубка Франции и завершающий поединок группового этапа Лиги чемпонов против Брюгге;

В этом сезоне на счету Неймара 14 игр во всех турнирах, три забитых гола и три результативных передачи;

Следующий матч парижане проведут против "Ниццы" в среду, 1 декабря – это будет поединок Лиги 1. ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 40 очков.

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