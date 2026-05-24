Стали известны судейские записки боя Усик — Верховен: кто выигрывал до нокаута

Усик — Верховен / Фото: Денис Дидковский

Опубликованы судейские записки боя, в котором чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF украинец Александр Усик нокаутировал нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

Усик победил техническим нокаутом за секунду до завершения 11-го раунда.

Сначала Усик отправил соперника в нокдаун, но Верховен сумел подняться на ноги и продолжить поединок. Украинец сразу же пошел добивать нидерландца и рефери остановил бой.

Победа далась украинскому чемпиону очень тяжело. На судейских записках после 10-го раунда у двух рефери была ничья 95:95, а у третьего Верховен даже был впереди — 96:94.

Судейские записки боя Усик - Верховен / Matchroom Boxing

Усик впервые в карьере бился не с профессиональным боксером, а с представителем другого вида единоборств. Для 39-летнего украинца это 25-я победа на профессиональном ринге (16 — нокаутом) в 25 поединках.

Бой против Усика стал 37-летним Верховеном вторым в профессиональном боксе — в апреле 2014 года нидерландец во втором раунде нокаутировал венгра Яноша Финферу, после чего продолжил карьеру в кикбоксинге.

Верховен является одним из самых выдающихся кикбоксеров всех времен. За свою карьеру в этом виде спорта он провел 76 боев, в которых одержал 66 побед.

