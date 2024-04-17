Стали известны суммы призовых за медали для украинских спортсменов на Олимпийских играх-2024

Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа.

Президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт рассказал, какое денежное вознаграждение предусмотрено для украинских спортсменов за медали на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Так, размер государственных призовых за золотую медаль составляет 125 тысяч долларов, "серебро" оценивается в 100 тысяч долларов, "бронза" – 80 тысяч долларов.

"Премиальные средства в бюджете заложены. 125 тысяч долларов за первое место, за золотую медаль. А за бронзовую и серебряную – 100 тысяч и 80 тысяч долларов. Плюс стипендии спортсмены получают. То есть мотивация очень мощная. Но, я уверен, сейчас мало кто думает о деньгах. Сейчас все думают, чтобы прославить нашу страну", – сказал Гутцайт и интервью Радио Культура.

33-е летние Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что аналитики спрогнозировали, сколько медалей Украина завоюет на Олимпиаде-2024.

Напомним, на летней Олимпиаде-2020 в Токио, которая из-за пандемии коронавируса состоялась в 2021 году, сборная Украины завоевала 19 наград: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых. С этим результатом "сине-желтые" заняли 44-е место в медальном зачете.

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