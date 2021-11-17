Стали известны возможные соперники сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022

Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября.

16 ноября завершился групповой раунд квалификации на Чемпионат мира-2022. Сборная Украины благодаря победе над Боснией и Гецеговиной в последнем поединке и неудаче финнов в параллельной игре с Францией, финишировала второй в квинтете D и пробилась в стыковые матчи.

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Напрямую на ЧМ-2022 вышли победители 10 отборочных групп. В стыковые матчи попали обладатели вторых мест, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль.

Эти 12 сборных сразятся в двораундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство. Шесть обладателей вторых мест с лучшими показателями по итогам группового этапа попадут в корзину сеяных команд, остальные команды будут несеяными.

Сборная Украины, поскольку набрала наименьшее количество очков (12) из всех вторых мест, оказалась в списке несеяных. Возможные соперники команды Александра Петракова: Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс.

С Россией, которая также является одной из сеянных, наша команда не сыграет, потому что УЕФА перед жеребьевкой разводит Украину и РФ.

Сеяные : Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс.

Несеяные : Турция, Польша, Северная Македония, Украина, Австрия, Чехия.

Стыковые матчи ЧМ-2022 будут состоять из двух раундов: полуфиналов и финалов. После первых поединков из 12 претендентов сыграть на мундиале останется 6, именно они сойдутся между собой в решающих матчах за три последних путевки на мировое первенство.

Стыковые матчи будут сыграны 24 и 29 марта 2022 года. Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября в Цюрихе.

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