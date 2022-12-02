Стали известны все пары 1/8 финала ЧМ-2022: турнирная сетка плей-офф

Матчи первого раунда плей-офф состоятся 3 – 6 декабря.
В пятницу, 2 декабря, завершился групповой этап чемпионата мира-2022 по футболу. По его итогам определились 16 сборных, которые продолжат борьбу в плей-офф.
Обладатели первых мест в своих квартетатах в 1/8 финала сыграют против команд, которые в других группах финишировали вторыми.
Кроме того, результаты команд на групповой стадии сформировали окончательную сетку плей-офф ЧМ-2022.
Пары 1/8 финала ЧМ-2022
Суббота, 3 декабря, 17:00. Нидерланды – США
Суббота, 3 декабря, 21:00. Аргентина – Австралия
Воскресенье, 4 декабря, 17:00. Франция – Польша
Воскресенье, 4 декабря, 21:00. Англия – Сенегал
Понедельник, 5 декабря, 17:00. Япония – Хорватия
Понедельник, 5 декабря, 21:00. Бразилия – Южная Корея
Вторник, 6 декабря, 17:00. Марокко – Испания
Вторник, 6 декабря, 21:00. Португалия – Швейцария
Дальнейшая сетка ЧМ-2022
Четвертьфиналы
1. Пятница, 9 декабря, 17:00. Япония / Хорватия – Бразилия / Южная Корея
2. Пятница, 9 декабря, 21:00. Нидерланды / США – Аргентина / Австралия
3. Суббота, 10 декабря, 17:00. Марокко / Испания – Португалия / Швейцария
4. Суббота, 10 декабря, 21:00. Англия / Сенегал – Франция / Польша
Полуфиналы
Победитель четвертьфинала №2 – Победитель четвертьфинала №1
Победитель четвертьфинала №4 – Победитель четвертьфинала №3
Финальный поединок ЧМ-2022 состоится 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле, который вмещает 80 тысяч зрителей. Матч за 3-е место будет сыгран 17 декабря.
Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Франции. В финальном матче Мундиаля-2018 "трехцветные" победили команду Хорватии со счетом 4:2. В "бронзовом" поединке предыдущего ЧМ бельгийцы обыграли Англию – 2:0.
Читайте также:
Чемпионат мира по футболу 2022: группы и турнирные таблицы
Бразилия резервным составом сенсационно уступила Камеруну, но выиграла свою группу ЧМ-2022
Швейцария в зрелищной голевой перестрелке выбросила Сербию из ЧМ-2022 и вышла в плей-офф