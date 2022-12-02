Стали известны все пары 1/8 финала ЧМ-2022: турнирная сетка плей-офф

В пятницу, 2 декабря, завершился групповой этап чемпионата мира-2022 по футболу. По его итогам определились 16 сборных, которые продолжат борьбу в плей-офф.

Обладатели первых мест в своих квартетатах в 1/8 финала сыграют против команд, которые в других группах финишировали вторыми.

Кроме того, результаты команд на групповой стадии сформировали окончательную сетку плей-офф ЧМ-2022.

Пары 1/8 финала ЧМ-2022

Суббота, 3 декабря, 17:00. Нидерланды – США

Суббота, 3 декабря, 21:00. Аргентина – Австралия

Воскресенье, 4 декабря, 17:00. Франция – Польша

Воскресенье, 4 декабря, 21:00. Англия – Сенегал

Понедельник, 5 декабря, 17:00. Япония – Хорватия

Понедельник, 5 декабря, 21:00. Бразилия – Южная Корея

Вторник, 6 декабря, 17:00. Марокко – Испания

Вторник, 6 декабря, 21:00. Португалия – Швейцария

Дальнейшая сетка ЧМ-2022

Четвертьфиналы

1. Пятница, 9 декабря, 17:00. Япония / Хорватия – Бразилия / Южная Корея

2. Пятница, 9 декабря, 21:00. Нидерланды / США – Аргентина / Австралия

3. Суббота, 10 декабря, 17:00. Марокко / Испания – Португалия / Швейцария

4. Суббота, 10 декабря, 21:00. Англия / Сенегал – Франция / Польша

Полуфиналы

Победитель четвертьфинала №2 – Победитель четвертьфинала №1

Победитель четвертьфинала №4 – Победитель четвертьфинала №3

Финальный поединок ЧМ-2022 состоится 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле, который вмещает 80 тысяч зрителей. Матч за 3-е место будет сыгран 17 декабря.

Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Франции. В финальном матче Мундиаля-2018 "трехцветные" победили команду Хорватии со счетом 4:2 . В "бронзовом" поединке предыдущего ЧМ бельгийцы обыграли Англию – 2:0 .

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